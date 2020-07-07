Мария Шукшина сделала шокирующее признание. Актриса поддержала опального попа Сергия и высказалась в защиту теории заговора.

Мария Шукшина сделала шокирующее признание. Актриса поддержала опального попа Сергия и высказалась в защиту теории заговора.Артистка записала видеообращение из Среднеуральского женского монастыря, захваченного Сергием и казаками. В ролике Мария Шукшина заявила о том, что в России якобы создают "цифровой концлагерь".Она отметила, что они с единомышленниками бьют тревогу, потому что их сердца обливаются кровью за то, где и как будут жить дети. "Мы не хотим, чтобы они жили в электронном, цифровом концлагере. Мы не хотим, чтобы они были рабами. А как мы видим, все к этому и идет", – отметила звезда.Также Мария Шукшина заявила о том, что в России готовятся обсуждать введение электронных ошейников. , что в ее словах нет никакого экстремизма.27 Май 2020 в 12:35 PDTКроме того, знаменитость рассказала, что в разговоре с ней священник Сергий признался, что почитает ее отца, артиста Василия Шукшина, как "пламенного борца за справедливость".О захвате Сергием женского монастыря "Спорительница хлебов" стало известно 16 июня. Отец Сергий начал вести службы, несмотря на запрет в служении за публичное отрицание коронавируса.