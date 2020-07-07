Погиб ради рыбы? В Собинском районе в частном рыбхозяйстве застрелен 15-летний подросток. Возбуждено уголовное дело. По версии следствия, молодой человек с отцом приехали на водоём тайком.

Погиб ради рыбы? В Собинском районе в частном рыбхозяйстве застрелен 15-летний подросток. Возбуждено уголовное дело. По версии следствия, молодой человек с отцом приехали на водоём тайком. Сын спрятался в кустах с велосипедами, а отец отправился снимать с водоёма оставленную накануне ловушку для рыб. О хищениях узнал, находившийся на платном водоёме 38-летний мужчина. Как пишут в