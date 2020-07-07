Президент США Дональд Трамп высказался по ситуации вокруг американских спортивных команд, от которых активисты движения против расовой дискриминации требуют смены расистских названий.

Президент США Дональд Трамп высказался по ситуации вокруг американских спортивных команд, от которых активисты движения против расовой дискриминации требуют смены "расистских" названий. Речь идет о клубе НФЛ "Вашингтон Редскинз" и представляющем MLB "Кливленд Индианс".В своем личном Twitter-аккаунте Трамп написал: "Они называют клубы из силы, а не из слабости. Теперь же такие легендарные спортивные франшизы, как "Вашингтон Редскинз" и "Кливленд Индианс", выглядят так, как будто менять названия они будут из-за политкорректности. Прямо сейчас индейцы должны быть очень злы!"Напомним, что ранее активисты увидели в слове "Редскинз" ("краснокожие") проявления расизма и потребовали от "Вашингтона" сменить свое имя. В клубе же уверяют, что такое название – дань коренному населению страны и ее историческому наследию.Однако на волне расовых проблем на сторону активистов встали и спонсоры команды. Так, почтовая компания FedEx попросила боссов команды пересмотреть название и перестать быть "краснокожими". Того же мнения придерживается поставщик экипировки из Nike и партнер клуба PepsiCo.