Известный в недавнем прошлом гонщик Формулы-1 Алессандро Дзанарди, который после давней аварии на автомобильной трассе потерял обе ноги, продолжает бороться за жизнь после нового столкновения с грузовиком. Атлету сделали третью неврологическую операцию.

Известный в недавнем прошлом гонщик "Формулы-1" Алессандро Дзанарди, который после давней аварии на автомобильной трассе потерял обе ноги, продолжает бороться за жизнь после нового столкновения с грузовиком. Атлету сделали третью неврологическую операцию.Как уже сообщали 33Live.RuRu, Дзанарди, который после потери ног стал паралимпийцем и выиграл четыре медали на Играх инвалидов, во время очередной тренировки на паралимпийском велосипеде попал в тяжелую аварию 19 июня, столкнувшись с автомобилем и получив тяжелые травмы, в том числе лица и головы.Очередная операция длилась пять часов, в ходе нее хирурги провели черепно-лицевую реконструкцию, необходимую в связи с травмами, полученными экс-гонщиком в аварии, сообщает Racefans.Net. Состояние Дзанарди остается неизменным: он введен в искусственную кому и находится в отделении интенсивной терапии.