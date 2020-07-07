Диагноз коронавирусная инфекция накануне был поставлен министру здравоохранения Кемеровской области Михаилу Малину и трём сотрудникам регионального минздрава.

Диагноз "коронавирус" подтвердился у министра здравоохранения Кемеровской области Михаила Малина и троих сотрудников регионального Минздрава. В ведомстве эту информацию подтвердили, уточнив, что всех зараженных поместили под наблюдение врачей. Об этом сообщает ГТРК "Кузбасс", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24"."Так как сотрудникам Министерства здравоохранения приходится контактировать с огромным количеством работников из различных медицинских организаций и совершать рабочие поездки в областные больницы, они попадают в зону риска по COVID-19", — уточнили в пресс-службе.Также появились данные о том, что из-за выявления источника COVID-19 внутри министерства часть работников поместили на карантин. Все, кто лично контактировал с инфицированными, отправлены на домашнюю самоизоляцию.За прошедшие сутки в Кузбассе выявили 49 пациентов с коронавирусом. Самое большое количество заболевших по-прежнему фиксируют в Междуреченске. За сутки COVID-19 там обнаружили у 29 человек.