В Тверской области экипажи военно-транспортной авиации отработали посадку на грунт на самолетах Ил-76МД. Это один из наиболее сложных элементов летной подготовки, потому что плотность грунтовой полосы заметно отличается от бетонной.

В Тверской области экипажи военно-транспортной авиации отработали посадку на грунт на самолетах Ил-76МД. Это один из наиболее сложных элементов летной подготовки, потому что плотность грунтовой полосы заметно отличается от бетонной.Летчики самостоятельно определяли высоту выравнивания самолета и визуально выбирали точку для касания с грунтом. В тренировках было задействовано 10 самолетов, сообщает телеканал "Россия 24".Посадка на грунт на тяжелых самолетах отрабатывается в летнее время. Зимой экипажи учатся сажать их на заснеженную полосу.