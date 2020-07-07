Теннисная ассоциация США отменила из-за новой волны пандемии коронавируса все турниры под эгидой Международной федерации тенниса, которые должны были пройти в Северной Америке в августе. USTA сообщила, что в первую очередь заботится о безопасности участников соревнований.

Теннисная ассоциация США отменила из-за новой волны пандемии коронавируса все турниры под эгидой Международной федерации тенниса, которые должны были пройти в Северной Америке в августе. USTA сообщила, что в первую очередь заботится о безопасности участников соревнований."Под нож" попали мужские турниры в Декейтере и Мемфисе и женские в Лексингтоне, Лэндисвилле и Конкорде. При этом пока неясно, что будет с возобновлением сезона профессиональных игроков.На 14 августа назначен старт турнира ATP в Вашингтоне, на 21 августа запланирован старт совместного турнира АТР и WTA в Нью-Йорке, перенесенного из Цинциннати, а на 31-е – US Open. Американский "Большой шлем" собираются пропустить ряд ведущих игроков, поскольку организаторы планируют установить на нем очень строгий режим изоляции. Эксперты считают, что в новых условиях US Open вполне может быть перенесен.