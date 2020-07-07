Жителям США могут ограничить доступ к приложению TikTok из-за опасений, что власти Китая используют его для слежки и пропаганды. Об этом заявил в эфире телеканала Fox News госсекретарь США Майк Помпео.

Жителям США могут ограничить доступ к приложению TikTok из-за опасений, что власти Китая используют его для слежки и пропаганды. Об этом заявил в эфире телеканала Fox News госсекретарь США Майк Помпео.Помпео сказал, что он и президент Дональд Трамп всерьез относятся к сообщениям о "неблагонадежности" популярного у подростков и молодежи приложения с короткими видео, принадлежащего китайской компании Bytedance. Перед этим ведущая программы Лора Ингрэм отметила, что TikTok недавно запретили в Индии и могут вскоре запретить в Австралии, руководствуясь аналогичными опасениями."Мы относимся к этому очень серьезно и, безусловно, рассматриваем это. Над этим самым вопросом мы уже давно работаем, будь то проблема с наличием [оборудования] Huawei в нашей инфраструктуре [...] или то, что мы провозгласили ZTE угрозой национальной безопасности Америки. Что касается китайских приложений на мобильных телефонах, могу заверить вас, что здесь Соединенные Штаты тоже сделают все как надо", — заявил госсекретарь.При этом глава внешнеполитического ведомства США добавил, что не хотел бы углубляться в детали и забегать вперед, пока соответствующего заявления не сделает президент. "Но мы рассматриваем такую возможность", – сказал он, предупредив при этом американцев: используя TikTok, они должны быть осторожны, если не хотят, чтобы их конфиденциальная информация оказалась "в руках Коммунистической партии Китая".