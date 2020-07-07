В региональном управлении Следственного комитета России рассказали о подозрениях в отношении трех сотрудников полиции в Бурятии. По версии обвинения, они задержали 17-летнего юношу, ..

В региональном управлении Следственного комитета России рассказали о подозрениях в отношении трех сотрудников полиции в Бурятии. По версии обвинения, они задержали 17-летнего юношу, возможно, причастного к кражам и грабежам, передает телеканал "".Полицейские утверждают, что провели с ним беседу. Однако есть версия, что в кабинете они "применили насилие", которое закончилось телесными повреждениями для несовершеннолетнего. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.