Во время строительства ветки метро в Казани рабочие повредили магистральный трубопровод, передает . Вода затопила улицы целого микрорайона города. Экстренным службам удалось оперативно ..
<a href="https://33live.ru/novosti/07-07-2020-v-kazani-zatopilo-celyj-mikrorajon.html" target="_blank">В Казани затопило целый микрорайон</a> - Во время строительства ветки метро в Казани рабочие повредили магистральный трубопровод, передает . Вода затопила улицы целого микрорайона города. Экстренным службам удалось оперативно ..
[url=https://33live.ru/novosti/07-07-2020-v-kazani-zatopilo-celyj-mikrorajon.html]В Казани затопило целый микрорайон[/url] - Во время строительства ветки метро в Казани рабочие повредили магистральный трубопровод, передает . Вода затопила улицы целого микрорайона города. Экстренным службам удалось оперативно ..