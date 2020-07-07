Ваше мнение - ценность!

Во время строительства ветки метро в Казани рабочие повредили магистральный трубопровод, передает . Вода затопила улицы целого микрорайона города. Экстренным службам удалось оперативно устранить последствия коммунальной аварии.

× Загрузка фотографий по теме

× HTML-Код для вставки в блог или сайт