Камера наблюдения зафиксировала, как водитель пассажирского автобуса по неустановленной пока причине не справился с управлением, и транспортное средство с людьми оказалось в воде. Спасатели уже достали утонувшую машину, власти пока не озвучили точное число жертв трагедии.

Во вторник, 7 июля, автобус с людьми съехал в воду в городе Аньшунь, расположенном в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая.На записи, сделанной камерой наблюдения, видно, как автобус резко свернул налево, проехал поперек улицы и выехал на набережную, после чего оказался в водохранилище.Сотрудники экстренных служб уже извлекли утонувшее транспортное средство, однако, как сообщают СМИ, власти пока не могут озвучить точное число жертв трагедии.