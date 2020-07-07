В многоквартирных домах столицы возобновились работы по капитальному ремонту.

В многоквартирных домах столицы возобновились работы по капитальному ремонту.Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, в текущем году будут отремонтированы системы газоснабжения и заменены лифты.Ремонтные работы были приостановлены в марте в связи с пандемией коронавируса.По словам заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова, особое внимание уделят работам, связанным с подготовкой к зиме, они завершатся до начала отопительного сезона.Он отметил, что работы по стоякам в квартирах будут перенесены на 2021 год.