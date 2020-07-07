В столице в рамках празднования Дня московского транспорта откроется бесплатный автокинотеатр. Сеансы будут проходить на перехватывающей парковке возле станции метро Филатов Луг на юго-западе столицы.

В столице в рамках празднования Дня московского транспорта откроется бесплатный автокинотеатр.Как сообщает сайт mos.ru, сеансы будут проходить на перехватывающей парковке возле станции метро "Филатов Луг" на юго-западе столицы. Показы рассчитаны на 100 машин.Зрителям увидят "Сладкую жизнь" Федерико Феллини и "Джентльменов" Гая Ричи, а также картины международного кинофестиваля Beat Film Festival. Всего с июля по октябрь планируется показать 17 фильмов.Первый показ состоится 18 июля. Регистрация откроется 12 июля в 00:00 на сайте проекта.