Столичные власти рассказали о планах комплексной реставрации здания московского театра Модерн, передает сетевое издание . Интерьеры и фасады планируется восстановить по архивным ..

Столичные власти рассказали о планах комплексной реставрации здания московского театра "Модерн", передает сетевое издание "". Интерьеры и фасады планируется восстановить по архивным документам. В частности, будут возвращены элементы декора, которые с течением времени были утрачены. "Это две скульптурные композиции с атлантами – они были на крыше здания, а также балюстрада", – рассказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.