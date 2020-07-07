Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Отделением дознания ОМВД России по Вязниковскому району направлено в суд уголовное дело в отношении жителя Вязниковского района 1985 года рождения. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст.264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Установлено, что 4 мая 2020 года сотрудникам ОГИБДД ОМВД России по Вязниковскому району поступило сообщение о том, что по улицам деревни Паустово на автомашине передвигается водитель, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. Указанное транспортное средство было остановлено полицейскими. Гражданин по внешним признакам находился за рулем в нетрезвом состоянии, что на месте было подтверждено показаниями алкотестера. Также при проверке выяснилось, что мужчина в октябре 2019 года привлекался к административной ответственности по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), за что ему было назначено наказание в виде административного штрафа в сумме 30000 рублей и лишение права управления транспортными средствами сроком на 1 год и 6 месяцев, в связи с чем водительское удостоверение обвиняемый сдал в ноябре 2019 года в ОГИБДД ОМВД по Вязниковскому району.Предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 264.1 УК РФ, двоим жителям Муромского района. Так, 28 марта текущего года в дневное время на одной из улиц Мурома сотрудники ОГИБДД, находящиеся на маршруте патрулирования, остановили автомобиль, которым управлял 44-летний житель города Мурома. У сотрудников ОГИБДД возникли сомнения в том, что водитель находится в трезвом состоянии. На предложение пройти освидетельствование автолюбитель отказался. 18 апреля текущего года в дневное время экипаж ДПС в одной из деревень Муромского района остановил автомобиль «ВАЗ-2110» под управлением 27-летнего жителя района. Мужчина от прохождения медицинского освидетельствования также отказался. В ходе проверок было установлено, что ранее эти водители привлекались к административной ответственности за совершение аналогичных правонарушений. В настоящее время уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу.За повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения перед судом предстанет и 37-летний житель Юрьев-Польского района. В мае текущего года он был уличен в управлении мопедом в состоянии опьянения.Сотрудники полиции напоминают, что в соответствии с действующим законодательством за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, как и за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления на срок от 1,5 до 2-х лет и административный штраф в размере 30 тысяч рублей. В случае управления автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения статьей 264.1 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность. Максимальное наказание, предусмотренное за указанное деяние, - лишение свободы на срок до двух лет.