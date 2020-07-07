Губернатор штата Джорджия Брайан Кемп ввел чрезвычайное положение и направил войска Национальной гвардии в охваченную протестами Атланту.

Губернатор штата Джорджия Брайан Кемп ввел чрезвычайное положение и направил войска Национальной гвардии в охваченную протестами Атланту.Город охвачен беспорядками, и они не ослабевают, отметил Кемп. Мирные акции протеста обернулись разрушениями, и теперь ни в чем не повинные жители штата становятся их жертвами, приводит слова губернатора FoxNews.Всего в Атланту будет введена тысяча бойцов Нацгвардии США. Они будут охранять государственные здания, включая особняк губернатора и штаб-квартиру Департамента общественной безопасности. По словам Кемпа, их присутствие позволит полицейским усилить патрулирование на дорогах и населенных пунктах штата Джорджия."Беззаконие должно быть прекращено, и порядок в нашей столице должен быть восстановлен, — заявил Кемп. — Я объявил чрезвычайное положение и призвал гвардию, потому что безопасность наших граждан на первом месте".В праздничные выходные в Атланте произошел конфликт со стрельбой. Среди его жертв – восьмилетняя девочка, которая находилась в машине с родителями. Водитель пытался проехать сквозь баррикады, устроенные протестующими. По меньшей мере два человека открыли по автомобилю огонь. Инцидент произошел рядом с рестораном-закусочной Wendy, где ранее полицейский убил афроамериканца Рэйшарда Брукса. Это убийство вызвало недели протестов и столкновений демонстрантов с полицией.Другие города также сталкиваются с волной насилия. По меньшей мере шесть детей были убиты в серии инцидентов со стрельбой в Нью-Йорке. Всего погибших 8, пострадавших 44.