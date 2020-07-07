В доме бывшего заместителя руководителя Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Ивана Абакумова проводятся обыски, передает . Сообщается, что расследование ..
<a href="https://33live.ru/novosti/07-07-2020-v-peterburge-v-dome-generala-provodyat-obyski.html" target="_blank">В Петербурге в доме генерала проводят обыски</a> - В доме бывшего заместителя руководителя Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Ивана Абакумова проводятся обыски, передает . Сообщается, что расследование ..
[url=https://33live.ru/novosti/07-07-2020-v-peterburge-v-dome-generala-provodyat-obyski.html]В Петербурге в доме генерала проводят обыски[/url] - В доме бывшего заместителя руководителя Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Ивана Абакумова проводятся обыски, передает . Сообщается, что расследование ..