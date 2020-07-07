Коронавирус в России выявлен у новых 6 368 пациентов. За последние сутки свежие случаи отмечены в 82 регионах.

Коронавирус в России выявлен у новых 6 368 пациентов. За последние сутки свежие случаи отмечены в 82 регионах.Из новых заболевших COVID-19 у 29,9% не было клинических проявлений инфекции. Зафиксировано 198 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 9 551 человек.Статистика распределилась следующим образом. В Москве заболели 629 человек, в Санкт-Петербурге – 278, в Московской области 177.Всего на 7 июля выявлено 694 230 случаев Охвачены 85 регионов. За весь период зафиксировано 10 494 летальных исхода, выздоровели 463 880 человек.10 Июн 2020 в 12:07 PDTКак писали "Дни.ру", коронавирус до начала эпидемии мог находиться в "спящем" виде и активизироваться, когда создались благоприятные условия, считают в Оксфордском университете. Эксперты-вирусологи отнеслись к такой теории с сомнением.Отметим, из-за экономика нашей страны может потерять 6% ВВП. Такой прогноз озвучили аналитики Всемирного банка. Сильнее всего за период ограничительных мер пострадала сфера услуг, особенно туризм, ресторанная и гостиничная отрасли.