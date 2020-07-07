В России за сутки зафиксировано 6 368 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, умерли - 198 пациентов, сообщает оперативный штаб.

В России за сутки зафиксировано 6 368 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, умерли — 198 пациентов, сообщает оперативный штаб. При этом выявлено 1902 (29,9%) бессимптомных носителей вируса.С конца апреля то самый низкий прирост в России. За три последних месяца наименьшее значение до этого было зафиксировано 1 июля — 6 500 человек.По состоянию на вторник, 7 июля, в России зарегистрировано 694 230 случаев коронавирусной инфекции, 10 494 человек умерли и 463 880 выписаны после выздоровления (9 551 выписаны за последние сутки). На сегодняшний день коронавирусом в России болеют 219 856 человек.По данным оперштаба, в Москве за сутки зарегистрировано 629 новых заболевших COVID-19, 24 смерти и 2066 выздоровевших.Как в Москве, так и в России во вторник коэффициент распространения инфекции составляет по 0,99. Накануне и днем ранее в России он равнялся единице, а в Москве — в понедельник он составлял 0,95; 5 июля — 0,93.