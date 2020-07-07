Вместо гаражей велосипедные дорожки и зоны отдыха. Микрорайон Доброе продолжают благоустраивать. В этом году новая пешеходная зона, почти в километр длиной, появится на улице

Вместо гаражей велосипедные дорожки и зоны отдыха. Микрорайон Доброе продолжают благоустраивать. В этом году новая пешеходная зона, почти в километр длиной, появится на улице Соколова-Соколенка, рядом с домами 16, 18 и 20. На этом участке от улицы Комиссарова до Куйбышева еще год назад стояло более 250 нелегальных гаражей. Территорию расчистили, а местные жители родной район