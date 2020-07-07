В хосписе города Дейтон в штате Огайо в возрасте 68 лет ушли из жизни Ронни и Донни Гэйлон, передает . Они считались самыми старыми сиамскими близнецами в мире. Мужчины с детства выступали на ..
<a href="https://33live.ru/novosti/07-07-2020-v-ssha-umerli-samye-starye-siamskie-bliznecy.html" target="_blank">В США умерли самые старые сиамские близнецы</a> - В хосписе города Дейтон в штате Огайо в возрасте 68 лет ушли из жизни Ронни и Донни Гэйлон, передает . Они считались самыми старыми сиамскими близнецами в мире. Мужчины с детства выступали на ..
[url=https://33live.ru/novosti/07-07-2020-v-ssha-umerli-samye-starye-siamskie-bliznecy.html]В США умерли самые старые сиамские близнецы[/url] - В хосписе города Дейтон в штате Огайо в возрасте 68 лет ушли из жизни Ронни и Донни Гэйлон, передает . Они считались самыми старыми сиамскими близнецами в мире. Мужчины с детства выступали на ..