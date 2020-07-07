В хосписе города Дейтон в штате Огайо в возрасте 68 лет ушли из жизни Ронни и Донни Гэйлон, передает . Они считались самыми старыми сиамскими близнецами в мире. Мужчины с детства выступали на ..

В хосписе города Дейтон в штате Огайо в возрасте 68 лет ушли из жизни Ронни и Донни Гэйлон, передает "". Они считались самыми старыми сиамскими близнецами в мире. Мужчины с детства выступали на карнавалах и на вырученные деньги жили.