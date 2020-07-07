В Вязниках из окна выпал 6-летний ребёнок. Как сообщает региональный Следком, мама готовила ужин на кухне, а сын в соседней комнате подошёл к окну, облокотился на москитную сетку и выпал с

В Вязниках из окна выпал 6-летний ребёнок. Как сообщает региональный Следком, мама готовила ужин на кухне, а сын в соседней комнате подошёл к окну, облокотился на москитную сетку и выпал с высоты восьмого этажа. Увидев ребёнка лежащим на земле, мама вызвала скорую. Сына госпитализировали в Областную клиническую больницу. Сейчас за его жизнь борются врачи. Мария