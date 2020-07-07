Александр Васильев удивил снимками своей квартиры. Качественный ремонт и редкие предметы интерьера превратили обычную коммуналку в роскошные апартаменты.

Александр Васильев удивил снимками своей квартиры. Качественный ремонт и редкие предметы интерьера превратили обычную коммуналку в роскошные апартаменты.У Александра Васильева хороший вкус. Он не раз доказывает это в передаче "Модный приговор". Но утонченность телеведущий демонстрирует не только в одежде, но и интерьере.В своем инстаграм-аккаунте историк моды опубликовал девять фотографий своей квартиры, которая находится в городе Зеленоградске Калининградской области. В ней располагаются антикварная мебель, картины, статуэтки...Васильев отметил, что показывает квартиру не в целях хвастовства. Он сделал это, чтобы многие могли брать пример. "В некогда руинированной коммуналке можно воссоздать аутентичное пространство серебряного века", – подчеркнул телеведущий.Александр Александрович написал, что рад будет почитать советы, но в ответ подписчики оставили только хвалебные комментарии. По мнению одного из пользователей Сети, в такой квартире хочется забыть о суете и наслаждаться полезным досугом, например, чтением книг. "Представляю, какая энергетика в Ваших жилищах", "Ощущение уютного Парижа", "Очень изыскано", – написали другие фолловеры.6 Июл 2020 в 4:36 PDTНапомним, недавно Александр Васильев высказался о внешнем виде Ларисы Гузеевой. Историк моды дал советы телеведущей. Почему он , ранее писали Дни.ру.