Вопрос рассматривался на сегодняшнем онлайн-заседании ЗакСобрания. Коммунальной инфраструктурой области уже три месяца «рулит» Роман Годунин. Правда с приставкой ВРИО. Чтобы стать

Вопрос рассматривался на сегодняшнем онлайн-заседании ЗакСобрания. Коммунальной инфраструктурой области уже три месяца «рулит» Роман Годунин. Правда с приставкой ВРИО. Чтобы стать полноценным вице-губернатором по инфраструктуре нужно пройти процедуру согласования, но Годунин её сегодня не прошёл. Всего 6 депутатов проголосовали ЗА его кандидатуру. 16 — против. Ещё 16 воздержались. Ранее процедуру согласования дважды не прошёл Александр