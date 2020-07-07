07.07.2020

2020-07-07 22:15:03

Владимирский парк «Дружба» ждет обновление

Парки во Владимирской области вновь открыты для посещения. О том, как дышится на свежем воздухе и какие перспективы у зон отдыха, разбирались представители Общественной палаты Владимирской области на примере парка "Дружба".

Территория современного парка - оставшаяся часть древнего лесного массива, называвшегося Ямским лесом. 1 июня 1979 года прошла торжественная закладка парка "Дружба". Сегодня - это одно из любимых мест отдыха горожан.

Григорий Белов, член Комиссии Общественной палаты Владимирской области по экологии, природопользованию и охране окружающей среды: «Позиция членов Комиссии и Общественной палаты Владимирской области по экологии однозначна и категорична: вот на этом поле не должно быть никакой многоэтажной жилой застройки. Что там должно быть? Конечно, в идеале это должен быть лугопарк, часть особо охраняемой природной территории. Совершенно очевидно, что на этом поле необходимо какое-то такое использование, чтоб люди могли там отдыхать, заниматься спортом, как-то культурно проводить досуг».

Парк соседствует с жилой застройкой и очень часто становится предметом политических спекуляций. Зачастую в социальных сетях размещается информация, которая не соответствует действительности.

Светлана Мангушева, член Общественной палаты Владимирской области, заведующая детским садом: «Безусловно, мы все переживаем за судьбу вот этой замечательной зеленой зоны. И я лично отношусь крайне негативно к тому, что здесь, на этих полях, на этой территории парка "Дружба" недалеко от завхоза "Вышка" вдруг вырастут многоэтажки. Я свою позицию озвучила. И я надеюсь, что убедила главу администрации Андрея Шохина в этом. Потому что на встрече, которая состоялась 29 июня, на мой вопрос он ответил, что никогда не будет никакой жилой застройки в этой части города, на территории этого лугопарка».

Городские власти всегда готовы к диалогу, подчеркивает начальник отдела по охране окружающей среды администрации Владимира Сергей Сухопаров.

Сергей Сухопаров, начальник отдела по охране окружающей среды администрации г. Владимира: «От имени администрации города хочу сказать, что никакой застройки здесь не будет и не планируется. Более того, это будет не зона строительства, а рекреационная зона. Надеюсь, что как мы гуляли в свое время, так и наши внуки возможно будут гулять, отдыхать на этой территории».

"Дружба" ежедневно ждет гостей. Разумеется, с соблюдением действующих эпидемиологических норм.

Мария Городская, Александр Чунаев

«Вести-Владимир»

