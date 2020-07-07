07.07.2020

2020-07-07 20:45:03

Во Владимире появится новое велосипедно-пешеходное пространство

Новое благоустроенное пространство появится во Владимире. К середине сентября на месте пустыря на улице Соколова-Соколёнка мэрия Владимира обещает сделать зону отдыха с пешеходными и велосипедными дорожками. Стоимость работ 16,5 миллионов рублей.

Алексей Титов - велогонщик со стажем. Говорит, во Владимире велосипедистам совершенно нет места. Специально оборудованные для них дорожки не соответствуют никаким требованиям.

Алексей Титов, велогонщик: «У нас в городе нет никакой велоструктуры. Есть какое-то подобие на Проспекте Строителей и вдоль, где Политех. Но там все разбито. И сделано на тяп-ляп».

Скоро погонять без помех для пешеходов можно будет на Соколова-Соколенка. Согласно проекту вдоль чётной стороны улицы планируется проложить около 1000 метров велосипедных дорожек.

Андрей Быков, главный архитектор г. Владимира: «Здесь самое главное будет -это восстановление и строительство новых пешеходных связей, тротуаров. Достаточно широкого назначения. От 2,5 метров до трех. Создание напротив жилых домов площадок отдыха, где можно будет разбить клумбу, поставить скамеечки, освещение и поставить какую-то временную велопарковку. И в перспективе весь наш 8-й Восточный квартал будет завязан будет этой велодорожкой с выходом на парк Добросельский».

Проект - вторая очередь реконструкции территории у Добросельских прудов. На месте бывших гаражей в середине сентября планируют открыть еще одну зону отдыха. Причем, об этом администрацию города попросили жители микрорайона, уставшие от шума, выхлопных газов и постоянных правонарушений. Всего полгода назад, по выражению Александра Карпиловича, здесь было гаражное стойбище.

Александр Карпилович, начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира: «Стоит речь о том, чтобы продолжить здесь развитие вот этой зоны, вот этого пешеходно-велосипедного кластера».

Проект благоустройства постоянно обсуждается с жителями. На встрече с главным архитектором города Андреем Быковым и начальником управления ЖКХ Алексеем Шумником они задали самые разные вопросы - от вырубки деревьев в зоне строительства и появлении дополнительных пешеходных переходов.

Галина Локостова, гендиректор ООО МУП ЖРЭП: «Я знаю проблемы парковок. То есть они постоянные. Есть люди, которые вкладывают свои силы, средства, самостоятельно их делают, потому что люди хотят, чтобы парковки были рядом с ними. Не хотят они ехать, не зная куда. Здесь я вижу, зона парковки собственников дома. На плане я не вижу зоны парковки, на предварительном плане. Она что будет демонтирована?»

Руководитель управления ЖКХ города Алексей Шумник пообещал, что при строительстве зеленые насаждения вырубаться не будут, что же касается парковок, с ними тоже вопрос решен.

Алексей Шумник, начальник управления ЖКХ администрации г. Владимира: «Все производственные работы будут проходить только на территории муниципального образования. То есть собственность жителей многоквартирных домов задета не будет и как можно дальше от них будет удалено. Для того чтобы выполнить норму и от ЛЭП, и от здания».

Благоустройство этого района так заинтересовало владимирских архитекторов, что они сделали проект бесплатно. Больше всего понравилась разработка фирмы "Мир архитектуры" Павла Миряшева. После проведения торгов строители приступят к работам. Современное городское пространство должно появиться уже к 15 сентября. При этом одним километром не ограничатся, заверили представители мэрии. В следующем году сделают тротуары около домов по всей улице.

Вера Куликова, Александр Чунаев

«Вести-Владимир»