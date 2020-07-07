В ходе следственно-оперативных мероприятий полицейские обнаружили и изъяли 25 свертков с синтетическим наркотическим средством общей массой более 20 граммов.

Следователем следственного отдела ОП № 3 УМВД России по городу Владимиру завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя Ярославской области. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).Предварительным следствие установлено, что 13 марта 2020 года на территории Фрунзенского района города Владимира был задержан ранее судимый 31-летний житель Ярославской области, осуществлявший закладки наркотических средств с целью последующего их сбыта. В ходе следственно-оперативных мероприятий полицейские обнаружили и изъяли 25 свертков, обмотанных синей изолентой, с синтетическим наркотическим средством «соль» общей массой более 20 граммов. Фигурант признал свою вину и оказывал следствию содействие.В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Санкции ч. 4 ст. 228.1 УК РФ предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. В соответствии с ч. 3 ст. 66 УК РФ наказание за неоконченное преступление (покушение на преступление) не может превышать 3/4 максимального срока.