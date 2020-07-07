Число летальных исходов во Владимирской области от КОВИДа снова увеличилось. Только за последние сутки в регионе умерли 3 пациента с новой инфекцией. Прирост ежедневных летальных исходов в

Число летальных исходов во Владимирской области от КОВИДа снова увеличилось. Только за последние сутки в регионе умерли 3 пациента с новой инфекцией. Прирост ежедневных летальных исходов в таком количестве держится уже 5 дней подряд. Но областные чиновники не раскрывают подробностей об умерших из-за КОВИДа пациентах. Тем временем их число уже достигло 80-ти. Новых заболевших в