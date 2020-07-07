Число летальных исходов во Владимирской области от КОВИДа снова увеличилось. Только за последние сутки в регионе умерли 3 пациента с новой инфекцией. Прирост ежедневных летальных исходов в
<a href="https://33live.ru/novosti/07-07-2020-vo-vladimirskoj-oblasti-chislo-zabolevshix-koronavirusom-dostiglo-4-694-chelovek-letalnyx-isxodov-uzhe-80.html" target="_blank">Во Владимирской области число заболевших коронавирусом достигло 4 694 человек, летальных исходов уже 80</a> - Число летальных исходов во Владимирской области от КОВИДа снова увеличилось. Только за последние сутки в регионе умерли 3 пациента с новой инфекцией. Прирост ежедневных летальных исходов в
[url=https://33live.ru/novosti/07-07-2020-vo-vladimirskoj-oblasti-chislo-zabolevshix-koronavirusom-dostiglo-4-694-chelovek-letalnyx-isxodov-uzhe-80.html]Во Владимирской области число заболевших коронавирусом достигло 4 694 человек, летальных исходов уже 80[/url] - Число летальных исходов во Владимирской области от КОВИДа снова увеличилось. Только за последние сутки в регионе умерли 3 пациента с новой инфекцией. Прирост ежедневных летальных исходов в