За прошедшие сутки 116 пациентов выздоровели

7 июля региональный оперативный штаб подтвердил смерть ещё трёх жителей Владимирской области от коронавируса. В регионе отмечено уже 80 летальных случаев заболевания COVID-19. Отметим, что уже пятый день подряд статистика пополняется тремя смертями.За прошедшие сутки 116 пациентов выздоровели от инфекционной болезни. За время пандемии в регионе уже 3300 выздоровевших, что составляет чуть более 70% от общего числа заболевших (4694).Также 7 июля в регионе зафиксировано 47 новых случаев заболевания коронавирусом.