07.07.2020

2020-07-07 08:45:04

Во Владимирской области пройдет второй день сдачи ЕГЭ по русскому языку

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, в этом году экзамен проходит два дня: 6 и 7 июля.

Вчера первая часть владимирских школьников уже написала экзаменационную работу.

Перед каждым экзаменом проводится уборка помещений с применением дезинфицирующих средств. Проходит обязательная бесконтактная термометрия всех участников и организаторов.

Участников с повышенной температурой и симптомами респираторных заболеваний в экзаменационные пункты не допустят.

Напомним, что экзаменационная работа по русскому языку состоит из двух частей и включает в себя 27 заданий, различающихся формой и уровнем сложности. Продолжительность экзамена составляет 3 часа 30 минут.

Установленный минимальный балл на ЕГЭ по русскому языку – 36. Его результаты выпускники узнают не позднее 20 июля. Экзамен проводится только для использования его результатов при поступлении в вузы.

Следующий экзамен основного периода – профильная математика, он пройдёт 10 июля.