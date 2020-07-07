07.07.2020

2020-07-07 10:20:03

Во Владимирской области за сутки выявлено 47 случаев коронавируса

В регионе за сутки на 7 июля лабораторно подтверждено 47 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

6 - в Александровском районе,

6 - в Собинском,

6 - в о. Муром,

5 - в Ковровском,

4 - в Петушинском,

3 - в Гусь-Хрустальном,

3 - в Кольчугинском,

3 - во Владимире,

3 - в Судогодском,

3 - в Суздальском,

2 - в Вязниковском,

1 - в Радужном,

1 - в Киржачском,

1 - в Камешковском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 4694 случая заболевания

843 во Владимире,

725 - в Гусь-Хрустальном,

565 - в Петушинском,

388 - в о. Муром,

375 - в Александровском,

333 - в Ковровском,

281 - в Собинском,

228 - в Вязниковском,

204 - в Юрьев-Польском,

160 - в Кольчугинском,

136 - в Судогодском,

120 - в Киржачском,

91 - в Меленковском,

80 - в Суздальском,

67 - в Камешковском,

40 - в г. Радужном,

32 - в Селивановском,

26 - в Гороховецком районе.