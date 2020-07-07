2020-07-07 10:20:03
2020-07-07 10:20:03
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/ Тема: Во Владимирской области за сутки выявлено 47 случаев коронавируса
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(обновлено: ) Источник: www.vladtv.ru
В регионе за сутки на 7 июля лабораторно подтверждено 47 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
6 - в Александровском районе,
6 - в Собинском,
6 - в о. Муром,
5 - в Ковровском,
4 - в Петушинском,
3 - в Гусь-Хрустальном,
3 - в Кольчугинском,
3 - во Владимире,
3 - в Судогодском,
3 - в Суздальском,
2 - в Вязниковском,
1 - в Радужном,
1 - в Киржачском,
1 - в Камешковском.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 4694 случая заболевания
843 во Владимире,
725 - в Гусь-Хрустальном,
565 - в Петушинском,
388 - в о. Муром,
375 - в Александровском,
333 - в Ковровском,
281 - в Собинском,
228 - в Вязниковском,
204 - в Юрьев-Польском,
160 - в Кольчугинском,
136 - в Судогодском,
120 - в Киржачском,
91 - в Меленковском,
80 - в Суздальском,
67 - в Камешковском,
40 - в г. Радужном,
32 - в Селивановском,
26 - в Гороховецком районе.