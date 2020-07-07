Терапевт Татьяна Романенко назвала оптимальный температурный режим работы кондиционера в жару. По ее словам, летом это устройство превратилось из предмета роскоши в ..

Терапевт Татьяна Романенко назвала оптимальный температурный режим работы кондиционера в жару. По ее словам, летом это устройство превратилось из предмета роскоши в необходимость.Романенко отметила, что пользоваться кондиционером в жарунужно правильно, иначе можно простудиться. Терапевт объяснила, чтооптимальная температура кондиционера приблизительно равна 26 градусам."Она [температура тела] составляет 36.6, соответственно,устанавливаем [кондиционер] на 26 градусов", – сказала эксперт. Онаотметила, что меньше 26 градусов при длительном нахождении в помещенииустанавливать не нужно, ведь есть риск заболеть.Также эксперт рекомендовала включить кондиционер на болеенизкие температуры при входе в помещение и, выйдя, подождать понижения комнатной температуры. После нужно вернуть значение на оптимальное, сообщает "".