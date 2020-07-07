Терапевт Татьяна Романенко назвала оптимальный температурный режим работы кондиционера в жару. По ее словам, летом это устройство превратилось из предмета роскоши в ..
Терапевт Татьяна Романенко назвала оптимальный температурный режим работы кондиционера в жару. По ее словам, летом это устройство превратилось из предмета роскоши в необходимость.
Романенко отметила, что пользоваться кондиционером в жару
нужно правильно, иначе можно простудиться. Терапевт объяснила, что
оптимальная температура кондиционера приблизительно равна 26 градусам.
"Она [температура тела] составляет 36.6, соответственно,
устанавливаем [кондиционер] на 26 градусов", – сказала эксперт. Она
отметила, что меньше 26 градусов при длительном нахождении в помещении
устанавливать не нужно, ведь есть риск заболеть.
Также эксперт рекомендовала включить кондиционер на более
низкие температуры при входе в помещение и, выйдя, подождать понижения комнатной температуры. После нужно вернуть значение на оптимальное, сообщает "".