Терапевт Татьяна Романенко назвала оптимальную температуру
кондиционера в жару. По ее словам, летом кондиционер перестал быть предметом
роскоши и стал необходимостью.
Романенко отметила, ..
Терапевт Татьяна Романенко назвала оптимальную температуру
кондиционера в жару. По ее словам, летом кондиционер перестал быть предметом
роскоши и стал необходимостью.
Романенко отметила, что пользоваться кондиционером в жару
необходимо правильно, иначе можно простудиться. Терапевт объяснила, что
оптимальная температура кондиционера приблизительно равна 26 градусам.
"Она [температура тела] составляет 36.6, соответственно,
устанавливаем [кондиционер] на 26 градусов", – сказала эксперт. Она
отметила, что меньше 26 градусов при длительном нахождении в помещении
устанавливать не нужно, ведь есть большой шанс заболеть.
Также эксперт рекомендовала включить кондиционер на более
низкие температуры при входе в помещение и, выйдя из него, подождать понижение
комнатной температуры. После нужно вернуть значение на оптимальное, сообщает "".