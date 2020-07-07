19 футболистов из чемпионата Болгарии заразились коронавирусом из-за ошибки в лаборатории, которая тестировала спортсменов. Результат защитника клуба Царски село Мартин Кавдански получил ошибочный отрицательный тест.

19 футболистов из чемпионата Болгарии заразились коронавирусом из-за ошибки в лаборатории, которая тестировала спортсменов. Результат защитника клуба "Царски село" Мартин Кавдански получил ошибочный отрицательный тест, после чего сыграл матч.Футболист вышел в основном составе своей команды в матче против "Черно море", по итогам которого и была зафиксирована вспышка вируса, сообщает Sportstar. Помимо самого Кавдански заразились еще три его одноклубника, а также 16 игроков "Черно море", о чем сообщил официальный сайт клуба.Проводившая тестирование лаборатория, которая изначально и допустила ошибку с Кавдански, признала свою вину.В итоге, все инфицированные футболисты были помещены на карантин.