Больше всего инфицированных в городе Владимире

За прошедшие сутки на 7 июля, по данным регионального управления Роспотребнадзора, во Владимирской области зафиксировано 47 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.6 новых случаев выявлено в Александровском районе;6 – в Собинском;6 – в Муроме;5 – в Ковровском;4 – в Петушинском;3 – в Гусь-Хрустальном;3 – в Кольчугинском;3 – в городе Владимире;3 – в Судогодском;3 – в Суздальском;2 – в Вязниковском;1 – в Радужном;1 – в Киржачском;1 – в Камешковском.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 4694 случаев заболевания COVID-19. Больше всего инфицированных в городе Владимире – 843, Гусь-Хрустальном районе – 725 и Петушинском районе – 565.