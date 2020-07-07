Сейшелы известны не только роскошными пляжами и фешенебельными отелями. Здесь снимают и реалити-шоу телеканала ТНТ Дом-2. Остров любви. О том, как там живется участникам во время вынужденной самоизоляции, Дни.ру рассказал ведущий проекта Антон Беккужев.

Сейшелы известны не только роскошными пляжами и фешенебельными отелями. Здесь снимают и реалити-шоу телеканала ТНТ "Дом-2. Остров любви". О том, как там живется участникам во время вынужденной самоизоляции, "Дни.ру" рассказал ведущий проекта Антон Беккужев."В связи с тем, что по всему миру закрыты границы, участники находятся на проекте уже несколько месяцев и не могут попасть домой, – заявил Антон. – Прежде они менялись практически каждую неделю: кто-то прилетал сюда, а кто-то уезжал на Поляну. Теперь же есть те, кто находится на островах еще с января. Последняя партия участников прибыла в марте".Беккужев заверил, что участники телестройки очень скучают по родине, хотя на Сейшелах условиях жизни шикарные: дорогие виллы, белоснежные пляжи. "Каждый участник проекта находит утешение в самых разных вещах, – рассказал Антон. – Например, у нас есть семейная пара Алексей и Майя Купины, которые решили здесь заняться фермерством. Алексей завел настоящий курятник и каждый день получает свежие яички. Зрители могут все это видеть в эфире. А недавно появились первые цыплята".29 Июн 2020 в 2:03 PDT"Игорь Русанов завел себе свинку Настю. Игорь заботится о ней: кормит, моет, сделал специальный загончик. Настя – настоящий талисман острова!" – умилился ведущий.27 Июн 2020 в 9:56 PDTРассказал Беккужев и о любовных историях на Сейшелах. По его словам, Сергей Захарьяш всегда считался ловеласом, который менял женщин как перчатки. Обстоятельства, в которых он оказался на острове, изменили его привычки. Теперь он свою любовь выплескивает на бумагу – сублимирует, говоря научно. И его можно понять, поскольку свою возлюбленную Марину Страхову он не видел уже почти три месяца. "Все свои чувства он выражает теперь в переписке. Такой вот роман на расстоянии", – пояснил Беккужев.23 Июн 2020 в 4:48 PDTЕще один знаменитый бабник Евгений Ромашов ухлестывает за всеми девушками на острове. "Юлии Белой ему просто оказалось мало, – сообщил ведущий проекта. – Теперь он ухаживает за Яной Захаровой, Анастасией Стецевят, Альей Адхам, плавает ночью с Викторией Ди".31 Май 2020 в 1:46 PDTА вот Ирина Пингвинова и Дмитрий Чайков пока хранят верность друг другу. "На острове Ирина забеременела, то есть в самоизоляции есть и приятные моменты!" – улыбнулся Беккужев.