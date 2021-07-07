Сахарный диабет и активный образ жизни - могут быть совместимы? Наталья ИванОва уверена, что всё возможно. Как мотопутешественница оказалась во Владимире? Какая у неё миссия? И почему для Натальи важно рассказать как можно бОльшему количеству людей об этом заболевании? С путешественницей познакомилась Мария Городская.

Сахарный диабет и активный образ жизни - могут быть совместимы? Наталья Иванова уверена, что всё возможно. Как мотопутешественница оказалась во Владимире? Какая у неё миссия? И почему для Натальи важно рассказать как можно большему количеству людей об этом заболевании? С путешественницей познакомилась Мария Городская.Наталья на "Графе" - её новый двухколёсный рычащий друг, "Миша", первый мотоцикл, путешествия в две тысячи километров не выдержал - сдался. А вот Наталья - нет.Наталья Иванова, путешественница с диабетом:- Моя основная цель и миссия, чтобы как можно больше людей узнали о симптомах сахарного диабета. О том, как с сахарным диабетом можно жить. И как жить полноценно.Путешественница с диабетом, как Наталья себя называет, приехала во Владимир из Ставрополя. Путь был нелёгким - это первый большой пробег. На мотоцикле всего два месяца. Права получила только в прошлом году. Восхождение на Эльбрус, Белуху, велопутешествия, мотопутешествия, походы - лишь малая часть жизни Натальи. О том, что у неё сахарный диабет, узнала 28 лет назад. Яркие надписи на футболке, куртке, мотоцикле, часть миссии - подробно рассказать об этом заболевании и его первых признаках - другим людям.Наталья Иванова, путешественница с диабетом:- Когда я путешествую, очень много людей встречается, которые не только слышали о сахарном диабете, но либо сами болеют, либо их друзья, знакомые, близкие, родные болеют. Почему я много говорю о диабете? И ношу эту футболку? Потому что чем больше людей будет знать о симптомах сахарного диабета, тем раньше можно будет его диагностировать, и мы будем избегать таких тяжёлых последствий как, например, реанимация детей ввиду манифеста сахарного диабета.Общественные диабетические организации - как форма поддержки людей с этим заболеванием. Оно не редкое, признаётся Наталья. По дороге в Москву остановил сотрудник ГИБДД , он увидел хештеги и надписи со словом "диабет". Поделился, и у него тоже - 2-я группа. Главное - знать о том, что заболевание есть, говорит Наталья. Тогда свое состояние можно держать под контролем . Страшнее, когда люди об этом даже не догадываются.Наталья Иванова, путешественница с диабетом:- Например, в частном порядке я могу предложить человеку измерить уровень сахара в крови. И у меня такой случай был, когда я в Ростове измерила, у человека был уровень сахара в крови двадцать! Это много и свидетельствует о том, что нарушения очень сильные. И встречи, которые мы проводим с общественными организациями, они очень важны. Потому что они привлекают внимание СМИ, они организуют нас, мы делимся опытом.Первой приходит стадия отрицания. Человек, у которого обнаружили диабет, сначала не может поверить, что это случилось именно с ним. Наталья рассказывает, с заболеванием нелегко вести активный образ жизни, необходимо постоянно контролировать уровень сахара в крови. Но всё возможно. Заболевание позволяет постоянно ощущать себя в моменте, делится Наталья. И жизнь, как и это путешествие, продолжается. Её следующим городом-остановкой станет Казань.Мария Городская, Илья Хлудов. "Вести-Владимир".