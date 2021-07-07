Британские учёные подтвердили эффективность и безопасность российской вакцины от коронавируса Спутник V. Об этом они написали в авторитетном научном журнале Nature. Авторы статьи обратили ..

Британские учёные подтвердили эффективность и безопасность российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом они написали в авторитетном научном журнале Nature.Авторы статьи обратили внимание, что в отличие от популярных за рубежом препаратов от компаний Johnson & Johnson и AstraZeneca российская вакцина использует сконструированный аденовирус для доставки генетического кода белка шипов коронавируса SARS-CoV-2 в клетки человеческого организма. При этом используется не один, а несколько аденовирусов, сообщает телеканал "".Напомним, что коронавирус SARS-CoV-2 вызывает инфекцию COVID-19.