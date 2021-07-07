Ему грозит крупный штраф.

Во Владимире продолжается над 54-летним Александром Шеменёвым, которого обвиняют в пожаре в здании . На процессе начали допрашивать свидетелей происшествия.В роли потерпевшей стороны в разбирательствах участвует директор учреждения Борис Гунин.«О пожаре я узнал после звонка от сотрудницы охраны. Я находился далеко и смог приехать только через 40 минут. К тому времени пожар уже потушили», - отметил он.МЧС вызвала сотрудница охраны Надежда Николина. Она подтвердила, что в театре проводились электромонтажные работы. В определённый момент сотрудник театра прибежал и сообщил ей о пожаре.В свою очередь, сторона защиты заявила, что их подопечный готов частично признать вину. Однако адвокат считает, что на скамье подсудимых должны сидеть и те, кто отвечает за противопожарную безопасность в театре драмы.«В расследовании допущены нарушения. Оно проведено не полностью», - подчеркнул адвокат подсудимого Сергей Будыкин.При этом Борис Гунин заверил, что системы пожаротушения в здании находились в исправном состоянии. Ни одна проверка пожарной инспекции не выявила нарушений.По версии гособвинения, огонь в помещении вспыхнул от искры во время сварочных работ. Сначала загорелись шторы, потом стены и спинки кресел. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Ущерб оценили в 353 млн рублей.«Обвиняемый пользовался сварочным аппаратом, который изготовлен кустарно. Будучи допущенным к работе на электроустановках с напряжением 1000 Вт и выше, он знал, что при работе образуется ультрафиолетовое излучение от горящей дуги», - рассказал помощник прокурора Владимира Андрей Романов.Следующее заседание состоится 22 июля. Всего планируется выслушать 10 свидетелей. Подсудимому грозит крупный штраф.Интересно, что в производстве находится ещё одно дело, в котором обвиняемой стороной выступает подрядчик.