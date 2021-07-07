Мерой поддержки в виде единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей будут охвачены более 20 миллионов детей. Средства положены семьям, которые воспитывают ребенка в возрасте от шести до 18 лет.

Мерой поддержки в виде единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей будут охвачены более 20 миллионов детей. Средства положены семьям, которые воспитывают ребенка в возрасте от шести до 18 лет."Общий объем расходов федерального бюджета составит 204 миллиарда рублей", – сказал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков в ходе совещания президента с членами правительства.Прием заявлений на выплаты начнется 15 июля. Семьи начнут получать положенные средства с 16 августа. Выплата осуществляется на каждого ребенка, уточняется в указе президента.Единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей полагается одному из родителей, а также усыновителю, опекуну или попечителю ребенка от шести до 18 лет (при условии достижения ребенком возраста 6 лет не позднее 1 сентября 2021 года).Кроме того, выплата положена инвалидам в возрасте от 18 до 23 лет, имеющих российское гражданство, обучающихся по основным образовательным программам, либо одному из их родителей или законных представителей.