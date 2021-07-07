Уже к 2027 году ежегодный объём должен быть доведён до 1 млн квадратов.

Владимир Сипягин провёл совещание по вопросам применения механизма инфраструктурных облигаций во Владимирской области.Новые меры господдержки развития территорий разработаны Правительством РФ. «Инфраструктурное меню» включает в себя 10 направлений финансирования – бюджетные кредиты, реструктуризация бюджетных кредитов, инфраструктурные кредиты по линии ВЭБ.РФ.Механизм инфраструктурных облигаций предусматривает выдачу займов под 3-4 % на срок от 3 до 15 лет на строительство объектов стоимостью от 300 млн рублей.Перед 33-им регионом поставлена задача по возведению 9 млн квадратных метров жилья до 2030 года, поэтому новые меры господдержки являются большим подспорьем в выполнении целей.«Уже к 2027 году ежегодный объём должен быть доведён до 1 млн квадратов. На сегодняшний день для жилищного строительства в оборот вовлечено 1042 гектара земли. Строится - 1,3 млн квадратных метров, реализуется 118 проектов», - пояснили в Белом доме.Сейчас ведётся работа с застройщиками, которых могут заинтересовать новые условия заимствования.Губернатор дал поручение детально изучить вопрос, проведя консультации с представителями федеральных ведомств и коллег из регионов, где проект уже реализуется.