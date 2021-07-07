В целях исполнения Указа Президента России Владимира Путина «О праздновании 1000-летия основания города…» в 2021 году на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры и благоустройство города из областного бюджета выделено 154,2 млн рублей.

В целях исполнения Указа Президента России Владимира Путина «О праздновании 1000-летия основания города…» в 2021 году на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры и благоустройство города из областного бюджета выделено 154,2 млн рублей.На эти средства должны быть реконструирована котельная на ул. Лесная, модернизированы 2 км водопроводных сетей, 3 артезианские скважины на одном из водозаборов города, 1 канализационная насосная станция, 6 км сетей уличного освещения. Кроме того, будут созданы парковки в исторической части города, отремонтированы 3 пешеходных моста и 7,5 км пешеходных дорожек, разработаны проекты благоустройства смотровой площадки на Ильинском лугу, скверов около мемориала «Вечный огонь» и памятника Д.М. Пожарскому.Площадки, предусмотренные под платные парковочные места на въезде в город и в исторической части Суздаля призваны стать въездными транспортными узлами для гостей, значительно разгрузить центр города и распределить транспортные потоки. Комплексные автостоянки общей ёмкостью более 2000 автомобилей планируется построить с учётом возможности парковки туристических автобусов.