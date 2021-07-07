Ремонтные работы на участке от дома по Дзержинского, 13 до пересечения с Октябрьским проспектом проводятся владимирским ООО СК «Трасса». По условиям муниципального контракта, подписанного с подрядчиком администрацией города Владимира, работы должны завершиться не позднее 10 августа 2021 года.

Ремонтные работы на участке от дома по Дзержинского, 13 до пересечения с Октябрьским проспектом проводятся владимирским ООО СК «Трасса». По условиям муниципального контракта, подписанного с подрядчиком администрацией города Владимира, работы должны завершиться не позднее 10 августа 2021 года.Однако, учитывая значение улицы Дзержинского для организации дорожного движения в центральной части города, мэрия договорилась с подрядчиком о досрочном выполнении работ.На сегодня подрядчик завершил укладку асфальтового покрытия на проезжей части, осталось нанести разметку, а в ближайшее время рабочие ООО СК «Трасса» приступят к асфальтированию тротуаров, сообщила пресс-служба горадминистрации.Напомним, общий объем работ по капитальному ремонту ул. Дзержинского превышает 12 000 кв. м, стоимость контракта по итогам торгов была снижена до 10 млн 49 тыс. руб.