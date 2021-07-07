«Ростелеком», крупнейший в стране интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, объявляет о подключении полумиллионного абонента к виртуальной АТС «Ростелекома», развернутой на

«Ростелеком», крупнейший в стране интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, объявляет о подключении полумиллионного абонента к виртуальной АТС «Ростелекома», развернутой на федеральном уровне. Услуга «Виртуальная АТС» (ВАТС) быстро подключается и не требует дополнительных затрат на оборудование: принимать звонки можно на SIP-телефон, мобильный телефон или компьютер. Номер не привязан к месту подключения и останется за клиентом