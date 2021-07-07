Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 выявлен у 37 797 владимирцев.

Во Владимирской области на 7 июля подтверждено 240 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 71 человека. Ещё 27 жителей подхватили опасную инфекцию в Гусь-Хрустальном, 23 - в Муромском, 19 - в Ковровском районах. По 10 пациентов с ковидом прибавилось в Собинском, Вязниковском и Суздальском, по 9 - в Киржачском и Камешковском районах. По 8 инфицированных выявлено в Юрьев-Польском, Александровском и Меленковском районах. Семь заболевших в Петушинском, 6 - в Гороховецком и Кольчугинском районах, 5 - в городе Радужный, а также по 2 - в Судогодском и Селивановском районах.Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 выявлен у 37 797 человек. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 8755 случаев во Владимире, 4530 - в Гусь-Хрустальном районе, 4164 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.