В паблике Подслушано Ковров появились сведения о том, что животное из семьи взяли к себе добрые люди.

В паблике "Подслушано Ковров" появились сведения о том, что животное из семьи взяли к себе добрые люди.- Кошка Маша, забрала я её сегодня утром, но мои животные её не принимают, очень ласковая с первых минут, готова лечить кошку за свой счёт, но с удовольствием нашла бы ей хорошие ручки, - написала девушка по имени Ирина.Напомним, что скандальное видео и вызвало множество возмущённых комментариев. В ролике видно, как женщина и маленькая девочка держат кошку и тянут её то за хвост, то за голову. При этом животное кричит и пытается вырваться.