Материальный ущерб в сумме 50 000 рублей был возмещен потерпевшему в полном объеме.

В начале мая текущего года в МО МВД России «Ковровский» обратился местный житель, сообщивший о пропаже кошелька, в котором находились 50 000 рублей. Потерпевший, работающий водителем такси, пояснил, что кошелек находился в автомобиле.Сотрудник полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, установили личности пассажиров, пользовавшихся услугами такси в предполагаемый день пропажи. В результате по подозрению в причастности к хищению был задержан 30-летний местный житель.В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).В ходе следствия установлено, что фигурант, находясь в салоне, увидел кошелек, лежавший между сиденьями, и, решив, что его забыл кто-то из предыдущих пассажиров, забрал себе.Причиненный потерпевшему ущерб был возмещен в полном объеме.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.