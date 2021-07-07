Власти Литвы планируют построить стену на границе с Белоруссией и привлечь военных для защиты от мигрантов

Власти Литвы планируют построить стену на границе с Белоруссией и привлечь военных для защиты от мигрантовЛитва переходит к решительным действиям для борьбы с усилившимся потоком белорусских мигрантов. Член Евросоюза намерен препятствовать наплыву нелегалов, которые нарушают государственную границу. Литва хочет отгородиться от Белоруссии стеной.О планах привлечь военных для защиты линии соприкосновения с Белоруссией и построить стену от мигрантов 7 июля рассказала глава литовского правительства Ингрида Шимоните. Премьер-министр Литвы обвинила соседнею республику в умышленной организации потока мигрантов на территорию ЕС.Отметим, что литовские пограничники почти каждый день задерживают нелегалов, направляющихся из Белоруссии. Ингрида Симоните заявила о наличии доказательств, подтверждающих, что Минск организовывает завов граждан из Багдада. По ее мнению, строительство стены станет сдерживающим фактором.Reuters сообщает, что власти Литвы передали им ряд документов. Речь идет о белорусских туристических визах, якобы обнаруженных у граждан Ирака, нарушивших госграницу. Кроме того, сообщается, что пограничники изъяли у нелегалов посадочные талоны на рейсы Стамбул-Минск.Раннее президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что республика больше не будет мешать проходу мигрантов в страны Евросоюза. Однако, как ранее сообщали "", белорусский оппозиционер Павел Латушко полагает, что РБ проводит против ЕС спецоперацию, которой руководит лично сын Лукашенко. Политик уверен, что Минск специально завозит и направляет к литовской границе нелегалов из стран Ближнего Востока.