Сорок два автомобиля Нива повышенной проходимости передадут в медицинские учреждения малых городов и населённых пунктов с численностью до 50-ти тысяч человек. Машины оснащены переносными аппаратами ИВЛ и складными носилками. На автомобили выделили сорок один миллион рублей в рамках федеральной программы Модернизация первичного звена здравоохранения.
Сорок два автомобиля "Нива" повышенной проходимости передадут в медицинские учреждения малых городов и населённых пунктов с численностью до 50-ти тысяч человек. Машины оснащены переносными аппаратами ИВЛ и складными носилками. На автомобили выделили сорок один миллион рублей в рамках федеральной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения".