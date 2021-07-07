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<a href="https://33live.ru/novosti/07-07-2021-mediki-vladimirskoj-oblasti-poluchili-klyuchi-ot-novyx-legkovyx-mashin.html" target="_blank">Медики Владимирской области получили ключи от новых легковых машин</a> - Сорок два автомобиля Нива повышенной проходимости передадут в медицинские учреждения малых городов и населённых пунктов с численностью до 50-ти тысяч человек. Машины оснащены переносными аппаратами ИВЛ и складными носилками. На автомобили выделили сорок один миллион рублей в рамках федеральной программы Модернизация первичного звена здравоохранения.