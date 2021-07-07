На прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что необходимо обратить внимание на случаи проведения массовых мероприятий в регионах, в которых эпидобстановка не позволяет этого делать.

На прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что необходимо обратить внимание на случаи проведения массовых мероприятий в регионах, в которых эпидобстановка не позволяет этого делать.Премьер-министр Михаил Мишустин рекомендовал главам субъектов РФ обеспечить соблюдение принятых мер по борьбе с распространением коронавируса, в том числе ограничить проведение массовых мероприятий. Об этом говорится в документе, который появился на сайте правительства в среду, 7 июля.Помимо этого, Мишустин поручил сверить данные о вакцинированных от коронавируса со сведениями на сайте "Госуслуги". Также премьер-министр попросил Роспотребнадзору принять меры, чтобы все лаборатории и частные клиники передавали результаты тестирований на коронавирус на портал госуслуг.Также глава правительствапоручил актуализировать модель вакцинации населения. Теперь поставлена задача – достичь уровня коллективного иммунитета не менее 80-90%. В опубликованном в среду документе отмечается, что ведомствам необходимо представить расчеты потребности в вакцинах против коронавируса.Отметим, что за последние сутки в России почти 24 тысячи случаев заражения коронавирусом. Выздороветь от ковида смогли чуть больше 20 тысяч человек, скончались – 725. Общее число заболевших за все время пандемии в стране достигло 5 682 634.